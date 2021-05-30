Sağanak yağışa dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Sağanak ve gök gürültülü yağışın etkisi altına giren ilimiz Bolu’da Cuma günü başlayan yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ilimizde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre sıcaklıkların 10 derece birden düştüğü ilimizde 31 Mayıs Pazartesi günü hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı ve sıcaklık en düşük 11 en yüksek 17 derece; 1 Haziran Salı günü hava gök gürültülü sağanak yağışlı ve sıcaklık en düşük 8 en yüksek 16 derece; 2 Haziran Çarşamba günü hava gök gürültülü sağanak yağışlı ve sıcaklık en düşük 6 en yüksek 16; 3 Haziran Perşembe günü hava parçalı bulutlu ve sıcaklık en düşük 4 en yüksek 17 derece; 4 Haziran Cuma günü ise hava gök gürültülü sağanak yağışlı ve sıcaklık en düşük 5 en yüksek 18 derece olacak.

Yetkililer beklenen yoğun yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek sel ve taşkınlara karşı vatandaşları önlem almaları konusunda uyarırken yağışlı havanın hafta sonu itibariyle ilimizi terk etmesi bekleniyor.