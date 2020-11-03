Sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimiz Bolu’da hafta sonuna kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Sağanak yağışa dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre soğuk havanın etkisi altına giren ilimizde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ilimizde önümüzdeki Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların ise 4 Kasım Çarşamba günü en düşük 0 en yüksek 13, Perşembe günü en düşük 3 en yüksek 14, Cuma günü ise en düşük 6 en yüksek 13 derece olacağı öngörülüyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar sağanak yağış dolayısıyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 13:20
YORUM EKLE
Gönder

banner128