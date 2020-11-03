Sağanak yağışa dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre soğuk havanın etkisi altına giren ilimizde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ilimizde önümüzdeki Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların ise 4 Kasım Çarşamba günü en düşük 0 en yüksek 13, Perşembe günü en düşük 3 en yüksek 14, Cuma günü ise en düşük 6 en yüksek 13 derece olacağı öngörülüyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar sağanak yağış dolayısıyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 13:20