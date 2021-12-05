Sağanak yağışlar etkili olacak

Haber: Uğur Balaban

Aralık ayının ikinci haftasında kar yağışı beklenmezken şiddetli yağışlar bizleri bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı. Bolu’da 7 Aralık Salı gününden itibaren sağanak yağışların etkili olması beklenirken herhangi bir kar yağışı yağması beklenmiyor. Yaklaşık 3 gün sürecek olan sağanak yağış 10 Aralık Cuma günü yerini güneşli havaya bırakacak.

MGM’nin yayımladığı verilere göre;

6 Aralık Pazartesi günü, Sisli, 7Aralık Salı günü, Kuvvetli Sağanak Yağışlı, 8 Aralık Çarşamba günü, Yağmurlu, 9 Aralık Perşembe günü,Çok Bulutlu, 10 Aralık Cuma günü, Parçalı Bulutlu Güneşli, olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 15:49