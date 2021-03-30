Sağlam gittiler, korona döndüler

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizdeki koronavirüs vakalarındaki artış her geçen gün kendini hissettirmeye devam ediyor. Son olarak ilimiz Bolu’da AK Parti’nin önemli isimlerinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. 15 yıl boyunca Belediye Başkanlığı yapan Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı’nın koronaya yakalandığı öğrenildi. Koronavirüse yakalanan isimlerden Yüceer ve Çağalı’nın Ankara’da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresine katılmış olması kongreye giden çok sayıda partilinin de korona olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

YILMAZ EVDE TEDAVİYE ALINDI

Edinilen bilgiye göre 67 yaşındaki eski başkan Alaaddin Yılmaz, halsizlik ve grip belirtileriyle hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Yılmaz, evde tedaviye alındı.

YÜCEER DE POZİTİF ÇIKTI

Ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimi yaklaşırken mevcut başkan Yaşar Yüceer de koronaya yakalandı. Testi pozitif çıkan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Yüceer’in evde tedavi altında olduğu kaydedildi.

ÇAĞALI KONGREYE KATILMIŞTI

Öte yandan kamuoyunda büyük eleştiriye maruz kalan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresine katılan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı’nın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Üst üste gelen koronavirüs haberleri sonrasında İl Başkanı Suat Güner’in Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İlker Aktaş’ın da korona olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 15:42