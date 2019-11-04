Sağlığa büyük yatırım

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık 2 yıldır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevini sürdüren Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, göreve başladığından itibaren ilimizin sağlık sorununu çözmek için canla başla çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyor. Bolu halkının ve çevre illerden ilimize gelen vatandaşların sağlıklarını ön planda tutan Demirkol, ilimize 2 yıl içerisinde 43 milyon 704 bin liralık hizmet getirdi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1., 2. ve 3. basamak sağlık tesislerimize ait 2018 ve 2019 mali yıllarında gerçekleştirilen yatırımlar şu şekilde oluştu.

Merkez İlçe

1. Beşkavaklar Aile Sağlığı Merkezi yapım işi

2. Yukarısoku Aile Sağlığı Merkezi ve lojman yapım işi

3. Çaydurt Aile Sağlığı Merkezi yapım işi

4. Doğancı Aile Sağlığı Merkezi ve 1000 m2 depo yapım işi

5. Karacasu Aile Sağlığı Merkezi yapım işi

6. Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi asansör yapım işi

7. 112 Başhekimliğine 6 adet istasyon ambulans garajı yapılması

8. Borazanlar Aile Sağlığı Merkezi tadilat işi

9. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne

a. Göz, Acil ve Nöroloji servisleri başta olmak üzere tıbbi cihaz ve demirbaş malzemeleri temini

b. İnme Merkezine ait tıbbi cihaz ve demirbaş malzemeleri temini

c. Nükleer Tıp Merkezi yeri tadilatı ve tıbbi cihaz temini

10. İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne

a. Kadın Doğum ve Çocuk ünitesi Çatı tadilatı

b. Kadın Doğum ve Çocuk ünitesine İkinci Basamak Çocuk Yoğun Bakım

c. Merkez Üniteye çamaşırhane tadilatı

d. Çocuk İzlem Merkezi tadilat işi

e. Yoğun Bakımlar için 6 adet yoğun bakım monitörü ve 1 adet Transport Ventilatör alınması

11. İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne

a. Doğalgaz dönüşüm işi

b. Havuz tadilatı ve bina girişi düzenlenmesi işi

c. 3 motorlu hasta karyolası 76 adet

d. Fizik Tedavi Rehabilitasyon tıbbi cihaz ve demirbaş malzemeleri

12. Gerede ilçesi

a. Gerede Devlet Hastanesi Ana bina güçlendirmesi ve ek bina yapılması işi

b. Gerede ilçesi Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri binası işi

c. Gerede 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu yapım işi

d. Gerede Devlet Hastanesi asansör yenileme işi

e. Gerede Devlet Hastanesi'ne tıbbi cihaz ve demirbaş malzemelerinin alınması (tomografi cihazı temini ve tüp değişimi)

13. Mudurnu ilçesi

a. Taşkesti Beldesi Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve lojman yapılması işi

14. Mengen ilçesi

a. Pazarköy Aile Sağlığı Merkezi yapım işi

b. Gökçesu Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ve lojman yapım işi

c. Mengen Hastanesi Çatı tadilatı

15. Dörtdivan ilçesi

a. Dörtdivan Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binası yapım işi

b. Dörtdivan Toplum Sağlığı Merkezi doğalgaz dönüşüm işi

16. Göynük ilçesi

a. Göynük Dedeler Aile Sağlığı Merkezi yapım işi

17. Yeniçağa ilçesi

a. Yeniçağa Hastanesi doğalgaz dönüşüm işi

İlgili dönemlere ait toplam 43.704.000 TL bütçe ödenek tahsisi ve ödemesi yapılmıştır. KDV dahil 14.027.840.000 TL ihale bedeli olan Mudurnu İlçe Hastanesi ihale uhdesinde kalan yükleniciye yer teslimi yapılmıştır.