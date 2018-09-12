Haber: Gönül OLUTÜRK

İşletmeciliğini Süt Üreticileri Birliği Başkanı Çetin Arın’ın yaptığı tesiste incelemelerde bulunurken tesis ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çetin Arın, yaklaşık 40-45 ton sütün toplandığı işletmemizde sütün su oranı, antibiyotik içerip içermediği gibi kalite ve sağlık koşulları uzman teknisyen tarafından anında analiz edilip değerlendirilirken antibiyotik içeren sütlerin imha edildiğini belirtti.

Ziyaret hakkında görüşlerini ifade eden İl Müdürü İzzet Murat, “Bolu İlimiz de bulunan birliğe ait olan süt toplama merkezimizde incelemelerde bulunurken kalitenin arttırılması adına tavsiye ve önerilerimizi ifade ettik. İşletmemize günlük 40-45 ton süt gelirken diğer işletmelerimizle birlikte Bolu merkezde yaklaşık 100 ton süt toplanmaktadır. Bu azımsanacak bir rakam olmamakla beraber işletmemize de önerdiğimiz gibi sütü işleyip ürün olarak satmak karlılığı arttırarak ilimiz katma değerini arttıracaktır” dedi.