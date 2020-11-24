Sağlık Bakanlığı 12 bin kişi istihdam edecek

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı bünyesinde farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı açıklandı. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. 12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığına teslim edildi” dedi.

“ATAMALARDA MÜLAKAT OLMAYACAK”

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzunun, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacağını belirten Koca açıklamasının devamında, “Adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.