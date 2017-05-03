HABER: Aysun Beykoz

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm nedenleri içindeki payı artmaktadır. Mevcut bilgi ve deneyimler, toplum ya da bireye yönelik yapılacak uygun girişimlerle önemli sayıda hastalığın ve ölümün önlenebileceğini göstermektedir. Gerçekleştirilecek girişimlerin planlanması ve etkisinin değerlendirilmesi için toplumu yansıtan veriye dayalı bilgi gereklidir, bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı olmayan hastalıklar ile mücadele çalışmaları kapsamında "Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması" (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması) çalışması yürütülmekte olduğu ifade edildi.

Ayrıca ‘Ülkemiz sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinde bulunan 8.644 hane de yapılması planlanan Hane Halkı Sağlık Araştırması 15 yaş ve üzeri bireyleri kapsamaktadır. Araştırmanın Türkiye genelindeki saha çalışmaları 17 Nisan 2017 tarihinde başlamış olup, 31 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanması planlanmakta olduğunu, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması kapsamında Bolu il merkezinde 20, Göynük ilçesinde 10, Gerede ilçesinde 10 olmak üzere toplam 40 hanede anket uygulanacağı ifade edildi.

Saha çalışmasını yürütecek personellerin adı-soyadı, T.C. Kimlik no’ları ve telefon numaraları İl Sağlık Müdürlüğünde mevcut olup, ayrıca İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Komutanlığına bildirilmiştir. Süpervizör, anketör ve sağlık çalışanlarına ait isim listesi ve saha çalışmasında kullanılacak araçlara ait logolu örnek aşağıda mevcuttur. Sağlık Bakanlığı resmi yazı fotokopisi ilimizde görev yapan firma görevlilerine “aslı gibidir” kaşesiyle, ıslak imzalı olarak teslim edilecektir. Vatandaşlarımız araştırmayla ilgili istediklerinde bu resmi yazıyı talep edebileceklerdir denildi.

Hane Halkı Sağlık Araştırması hanelere ziyaret şeklinde olup Bakanlıkça gönderilecek personel tarafından yüz yüze görüşmeler yapılacaktır. Sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, idrar numuneleri ve parmak ucundan kan alınacaktır.

Araştırma hakkında vatandaşlarımız İl Sağlık Müdürlüğü’nü 215 03 40- 218 12 20 -218 12 10 nolu telefonlardan arayarak bilgi alabileceklerdir. Ayrıcaİl Sağlık Müdürlüğü’nün “www.bolu.ism.saglik.gov.tr” web sayfasında yayınlanan araştırma ile ilgili bilgilendirme metninede ulaşabilecekler.



ARAŞTIRMADA GÖREVLİ PERSONEL LİSTESİ