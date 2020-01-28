Sağlık Bakanlığı Müfettiş Gönderdi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu'da 8 ay önce evlenen Güler Kılıç ve Mehmet Resul Kılıç çifti 5 ay önce anne-baba olacaklarını öğrendi. Çift büyük umutlarla ikiz bebeklerini beklerken, 4 gün önce anne Güler Kılıç'ın ağrıları tuttu. Kılıç çifti, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne gitti. Genç kadına, muayenenin ardından böbrek taşı döküyor olabileceği gerekçesiyle serum takıldıktan sonra üroloji servisine gitmesi söylendi. Kadın, hafta sonu olması nedeniyle üroloji servisine gidemedi. Genç anne adayı dün gece saatlerinde de yaşadığı ağrılar nedeniyle 2 kez daha aynı hastaneye gitti. Doktor tarafından muayene edilen Kılıç, aynı teşhisle yeniden evine gönderildi. Ağrılar içinde evine giden genç kadında kanama başladı. Mehmet Resul Kılıç eşini önceki akşam yeniden aynı hastaneye götürdü. Genç çifte 4'üncü kez hastaneye gittiklerinde anne karnındaki 5 aylık ikiz bebeklerinin hayatını kaybettiği söylendi.

SAVCILIK VE SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Kılıç çifti, hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu. Bebekler otopsi işlemleri için İstanbul'a götürüldü. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili haberlerin ardından dün soruşturma başlattığını duyurmuştu.

MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün olaya konu olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ne müfettiş gönderildi. Bebeklerin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen sağlık çalışanlarının ve ailenin ifadeleri alındı. Müfettişin olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının sürdüğü, olayın titizlikle araştırıldığı öğrenildi.