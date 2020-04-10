Sağlık Bakanlığının kura sonuçları açıklandı

Haber Aysun Beykoz

Çarşamba günü başlayan ve bugün devam eden Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura çekilişini, başvuru yapan 737 bin kişi yakından takip ediyor. 14 bin kişilik kadroya yerleşmek için İŞKUR sürekli işçi kura çekilişi için başvuruda bulunan 737 bin vatandaş, kura çekilişi kapsamında isimlerinin listede yer alıp almadığını öğrenebilecek. Kura sonuçları bakanlığın açıkladığı internet adresinden sorgulanabilecek.

İŞKUR KURA SONUÇLARI BU EKRANDA

Geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan Sağlık Bakanlığı İŞKUR 14 bin işçi alımı için bekleyiş sona erdi. 737 bin 489 kişinin başvurduğu Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Çekiliş sonrası farklı kadrolardan başvurularını tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru sonuçlarının nasıl öğrenileceğine odaklandı İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

4 farklı meslek kolundan toplam 14 bin sürekli işçi alımı yapan Sağlık Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Noterler Birliği'nin katkılarıyla kura çekilişinin ilk etap tamamlandı. Toplam 14 bin kişinin istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için kura sonuçları, saat 20.00 itibariyle online sistem üzerinden sorgulanabileceği açıklandı. Kimlik bilgileri ile kolayca sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek olan adaylar, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek personeli ve aşçı branşlarında yapılacak olan atamalarda yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek.

İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, bugün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşti. Kura sonuçları her iki günde de saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İŞKUR KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ

https://iscisonuc.saglik.gov.tr