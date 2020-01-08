Sağlık Bilimleri’nde deprem tatbikatı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından, öğrenci ve personeli deprem ve afet durumlarında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek amacıyla “Afet Bilinci Eğitim Semineri” gerçekleştirildi. Seminer ardından deprem tatbikatı uygulanarak bina tahliyesi gerçekleştirildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mehmet Tanrıkulu Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personeline yönelik yapılan tatbikat öncesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinden Mühendis Akif Suluka ve Teknisyen Hasan Basri Yücel tarafından yapılan afet ve deprem eğitimi sunumu, internet ağı üzerinden canlı olarak tüm sınıflarda eş zamanlı olarak izlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu İlçe ise eğitim kapsamında, BAİBÜ İş Güvenliği Uzmanları Bilgehan Şahin ve Mehmet Arkan tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı hakkında bilgi verdi. Eğitim kapsamında öğrenciler ile akademik ve idari personel, deprem öncesi ve sonrası ile deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi; kurulan acil birimleri ve görevleri, acil çıkışlar, yangın ekipmanları, toplanma yerleri ve tahliye planları ile benzeri konularda aydınlatıldı. Eğitim, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mehmet Tanrıkulu Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personelinin eş zamanlı katıldığı “Tahliye Tatbikatı” ile sona erdi.