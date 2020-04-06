Sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs vaka sayısının 19’u bulduğu ilimiz Bolu’da bir sağlık çalışanı tehlikeli virüse yakalandı. Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarından Veysi Aktürk’ün geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık çalışanı Aktürk’ün tedavisine hemen başlanırken temas ettiği herkes gözetim altına alındı. Sağlık Müdürlüğü tarafından Toplum Sağlığı Merkezinde sıkı tedbirler alınırken koronavirüse yakalanan Aktürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyiyim mesajı verdi.

“BU MÜCADELENİN KAHRAMANLARI SAĞLIK PERSONELİ OLACAKTIR”

“İyiyim, coronavirüs tedavimin 3. günündeyim” diyerek sözlerine başlayan Aktürk, “Unutmayın, zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğu ile ölçülür. Milleti, devleti için canını ortaya koyan nice canların var olduğunu asla unutmayın. İnanıyorum bu mücadelenin kahramanları da gecesini gündüzüne katan, canla başla mücadele veren, evlerine dahi gitmeyen sağlık personeli olacaktır” dedi.

“PANİK YOK, UMUTSUZ OLMAK YOK, ÖLMEK YASAK”

Arkadaşlarını yalnız bıraktığı için üzgün olduğunu ifade eden Aktürk mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Tedavi gördüğüm hastanede hizmetlisinden müdürüne, corona servisi hemşire hanım kardeşlerimin yaklaşımlarına, naifliklerine... Hastanesinde aldığı tedbirlerle, kendisine, Hastanesine yakışanı yaptıran, sürekli arayıp takipte olan değerli başhekimine... Sürekli bilgi halinde olan Merkezimizin Başhekimine, Sağlık Müdürlüğümüzün Başkan, başkan yardımcılarına, yakından takip eden İl Sağlık Müdürüme ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ‘Panik yok, umutsuz olmak yok, ölmek yasak.’ Hep beraber başaracağız. Bana bir şey olmaz deme.”

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 15:11