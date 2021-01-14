Sağlık çalışanları aşılanıyor

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya uygulandı. Bakan Koca’nın ardından koronavirüs aşıları ilimizde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İlimizin tanınmış simalarından doktor Selami Konyalıoğlu da CoronaVac aşısını olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Aşılamanın kısa sürede başta sağlık çalışanları olmak üzere Bilim Kurulunca belirlenen öncelik listesine göre riskli gruplardakilere uygulanması bekleniyor. Aşı, 2 doz halinde 2-3 haftalık aralıklarla yapılacak.

Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi. Uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarının sisteme tanımlanmasıyla, Sağlık Bakanlığınca ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Sağlık çalışanları, MHRS'den aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak veya bağlı bulunduğu sağlık kuruluşunda Kovid-19 aşısı yaptırabilecek. Aşıların üzerindeki karekod sayesinde, ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün olmayacak.