Haber: Semih Baykal

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıt park’ta düzenlenen törene Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, hastanelerin başhekimleri, doktorları ve sağlık çalışanları katıldı. Törende ilk olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Türk hekimleri ve sağlık çalışanları adına büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygının ifadesi olarak çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Süleyman Özsarı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Özsarı konuşmasında şunları ifade etti; “hekim verdiği hizmetin merkezine insanı yerleştiren ve hizmet felsefesine önce insan diyerek ortaya koyan bir mesleğin mensubudur. İnsanların adil, hakkaniyetli, etkili ve hızlı bir sağlık hizmetini almasının lütuf değil hak olduğunun bilinciyle hareket eder. Hekimlik mesleğinin tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen günümüzde ilerleyen tıp ile birlikte özünü kaybetmeden ciddi gelişmeler yaşayan meslektir. Hastaların, hekime, sağlık kuruluşlarına tetkik ve tedavi araçlarına erişimine kolaylaştıran düzenlemeler ile birlikte gerek insanların gerekse hekimlerimizin memnuniyetinin arttığı bir gerçektir. Sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz her konuda özverili kişilerden oluşmakta ve insanlarımıza, hastalarımıza 365 gün 24 saat en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışmaktadırlar. Bu özverili ve gayretli insanlardan oluşan hekimlik mesleğine mensup, sağlıklı toplum hedefiyle hizmet veren tüm hekimlerimizin tıp bayramını kutlar, esenlik dolu günler dilerim.”

“BOLU SAĞLIKTA MARKA OLMA KONUSUNDA ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDETTİ”

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural ise konuşmasında şunları söyledi; “14 Mart bilindiği üzere ülkemizde modern tıp eğitiminin başlatıldığı tarih olarak bilinmekte. Sadece tıp eğitimi itibarı ile değil Kurtuluş Savaşımızın başladığı günlerde İstanbul’un işgaline bir tepki olarak ilk defa kutlanmıştı ve bu akabinde Tıp Bayramı ve Tıp haftası olarak genişletilmişti. Sadece mesleki bir olay olmanın ötesinde aynı zamanda yurtseverliğin, ülke sevgisinin bir göstergesi olarak kutlanan bir faaliyet. Bu bakımdan bu bayramı çok önemsiyorum. Bunun yanında özellikle ülkemizde son dönemde sağlık ve eğitim alanında önemli aşamalar kaydedildi. Türkiye ve özel de Bolu sağlıkta marka olma konusunda önemli aşamalar kaydetti. Bu noktada gayretlerimizi arttırarak sürdürmeliyiz. Hepimiz el ve iş birliği içerisinde çalışmalıyız.” Konuşmaların ardından tören sona erdi.