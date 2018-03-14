banner133

banner130

banner101

14 Mart 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sağlık çalışanları Ata’nın huzurunda

    Bolu’da vatandaşlara hizmet veren hastanelerde çalışan sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıt Park’ta tören düzenlendi.

    14 Mart 2018 Çarşamba 12:47
    Bu haber 92 kez okundu
    Sağlık çalışanları Ata’nın huzurunda
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıt park’ta düzenlenen törene Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, hastanelerin başhekimleri, doktorları ve sağlık çalışanları katıldı. Törende ilk olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Türk hekimleri ve sağlık çalışanları adına büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygının ifadesi olarak çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Süleyman Özsarı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Özsarı konuşmasında şunları ifade etti; “hekim verdiği hizmetin merkezine insanı yerleştiren ve hizmet felsefesine önce insan diyerek ortaya koyan bir mesleğin mensubudur. İnsanların adil, hakkaniyetli, etkili ve hızlı bir sağlık hizmetini almasının lütuf değil hak olduğunun bilinciyle hareket eder. Hekimlik mesleğinin tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen günümüzde ilerleyen tıp ile birlikte özünü kaybetmeden ciddi gelişmeler yaşayan meslektir. Hastaların, hekime, sağlık kuruluşlarına tetkik ve tedavi araçlarına erişimine kolaylaştıran düzenlemeler ile birlikte gerek insanların gerekse hekimlerimizin memnuniyetinin arttığı bir gerçektir. Sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz her konuda özverili kişilerden oluşmakta ve insanlarımıza, hastalarımıza 365 gün 24 saat en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışmaktadırlar. Bu özverili ve gayretli insanlardan oluşan hekimlik mesleğine mensup, sağlıklı toplum hedefiyle hizmet veren tüm hekimlerimizin tıp bayramını kutlar, esenlik dolu günler dilerim.”

    “BOLU SAĞLIKTA MARKA OLMA KONUSUNDA ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDETTİ”

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural ise konuşmasında şunları söyledi; “14 Mart bilindiği üzere ülkemizde modern tıp eğitiminin başlatıldığı tarih olarak bilinmekte. Sadece tıp eğitimi itibarı ile değil Kurtuluş Savaşımızın başladığı günlerde İstanbul’un işgaline bir tepki olarak ilk defa kutlanmıştı ve bu akabinde Tıp Bayramı ve Tıp haftası olarak genişletilmişti. Sadece mesleki bir olay olmanın ötesinde aynı zamanda yurtseverliğin, ülke sevgisinin bir göstergesi olarak kutlanan bir faaliyet. Bu bakımdan bu bayramı çok önemsiyorum. Bunun yanında özellikle ülkemizde son dönemde sağlık ve eğitim alanında önemli aşamalar kaydedildi. Türkiye ve özel de Bolu sağlıkta marka olma konusunda önemli aşamalar kaydetti. Bu noktada gayretlerimizi arttırarak sürdürmeliyiz. Hepimiz el ve iş birliği içerisinde çalışmalıyız.” Konuşmaların ardından tören sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Vatandaşlara, Hizmet, Veren, Hastanelerde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ AMASYA’DA BULUŞTU
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR PARÇADAN BÜTÜNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllar Sonra
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Sözde “İlahiyatçılara Tüm“ÜNİVERSİTE” lerimizden de Okkalı “Cevaplar” Bekliiyoruz…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Müzesi “
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HANIMLAR, HAYATINIZDA NE DEĞİŞTİ ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADINLARA ÖZEL
  • Suat Tosun Suat Tosun MİTOLOJİDE KADINA ŞİDDET- TACİZ VE AMETİST TAŞI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY İzzet Baysal’ın Kabri Başında Sevgi Hâlesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124