Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik el hijyeni eğitimi verildi.

Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla verilen eğitime, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Şerife Koçyiğit, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Balcı, İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Ayan ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

“Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir"

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Fatma İmka Şafak slayt eşliğinde verdiği eğitimde, katılımcılara, "Eller mikroorganizmaları taşımada bir aracıdır. Başta sağlık sektörü olmak üzere birçok iş kolunda çalışanların el yıkamasındaki aksaklıkları, hızla toplumu tehdit eden ciddi sorunlara yol açabilmektedir" uyarısında bulundu ve el hijyeninin enfeksiyonların ve dirençli mikroorganizmaların yayılmasını engellediğini belirtti.

Şafak, daha sonra etkili el yıkama yöntemini katılımcılara anlatarak, "Dur! Yavaşla... Her işe el hijyeni ile başla" çağrısıyla sunumunu tamamladı.

Eğitimin ardından, günün önemini binaen Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ve üzerinde "Sağlık Ellerimizde" çağrısı bulunan rozetler sağlık çalışanlarına dağıtıldı.