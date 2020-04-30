Sağlık çalışanlarına kahve desteği

Haber: Ceylan Beykoz

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede büyük bir özveriyle çalışan sağlık personeline bir destek de Abant Kahvecisi’nden geldi. Abant Kahvecisi tarafından geçtiğimiz gün akşam İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kahve makinesi kurularak sağlık çalışanlarına kahve ikramında bulunuldu.

Abant Kahvecisi İşletme Müdürü Erdem Yılmaz yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarının bu dönemde emeği çok büyük. Biz de Abant Kahvecisi olarak en azından bir nebze yanlarında olalım istedik. Acil serviste, tüm hastanelerimizde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık çalışanlarına kahve ikramında bulunduk. Umarım hoşlarına gitmiştir. ‘Evde kalın, siz çıkmayın, biz geliriz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Abant Kahvecisinin kahve jestine karşılık sağlık çalışanları teşekkür ettiler.