Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platform Derneği Başkanı Celal Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Ramazan Sabancı, Mahmut Konuk ve Vedat Başar Semerkant Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Koronavirüs salgınıyla en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına moral veren Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platform Derneği tarafından sağlıkçılara bal hediye edildi.

Dernek Başkanı Celal Öztürk, pandemi süreci başladığında da yine yönetim kurulu ile beraber sağlık çalışanlarının vücut dirençlerini artırmak için Nisan ayında destek ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, sağlık çalışanlarına üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Öztürk, sağlık çalışanlarına bu dönemde başarılar diledi.