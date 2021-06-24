Sağlık Çalışanlarına Şükran Töreni



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Platformu tarafından, “Sağlık Çalışanlarına Şükran Programı” adı altındaki etkinlik Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi Konferans Salonu’nda yapıldı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen programa Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, iş insanları, il ve ilçelerde görevli sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda koronavirüs döneminde sağlık çalışanlarının çalışmalarının yer aldığı bir sinevizyon gösterimi katılımcılara sunuldu.

“MÜCADELELERİ KELİMELERLE ANLATILAMAZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Bolu Platformu Başkanı Orhan Uçar, “Yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyayı etkileyen salgın herkesi olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız en büyük görevi üstlendi. Canları pahasına hastalarımıza hizmet ettiler ve her zaman yanımızda oldular. Sağlık çalışanlarımızın mücadeleleri kelimelerle anlatılamaz. Başta İl Sağlık Müdürümüz Sayın Muhammed Emin Demirkol olmak üzere başhekimlerimize, doktorlarımız, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza Bolu halkı adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte görevi başında vefat eden tüm sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hayırseverlerimizin katkıları unutulmayacak. Kendilerine halkımız adına minnettarlığımı sunuyorum. Bu anlamlı programı organize eden tüm kesimlere sonsuz teşekkür ediyorum.”diyerek, salonda bulunanlardan salgın sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızla vatandaşlarımızın ruhlarına ithafen Fatiha okunmasını rica etti.

Bolu Platformu Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı İrfan Bayar ise, “Pandemi başladığı günden bu güne kadar en ağır yükü sırtlanan tüm sağlık çalışanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Canları pahasına görev yapan, salgın döneminde ölümle burun buruna gelen sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı gösterebilmek adına bu programı gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bolu Platformu üyesi ve aynı zamanda Gentaş Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Kahraman da, hayırseverler adına söz alarak, “Ülke olarak pandemi döneminde çok zorluk yaşadık. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımız özverili bir şekilde halkımızın sağlığı için çalıştı. Aşılama ve normalleşme sürecine emin adımlarla yürüyoruz. Bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmayı ümit ediyorum. Programın organize edilmesinde büyük emekleri olan bağışçılarımıza, hayırsever iş insanlarımıza ve programa katılan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“BÖYLE BİR PROGRAMI BOLU’DA İLK DEFA GÖRÜYORUM”

Programda söz alan İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, programı düzenleyen Bolu Platformu üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ”1,5 senedir çok ağır bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Televizyonlarda zaman zaman bu pandemi döneminde mücadele eden çalışanlara teşekkür edildiğini görüyoruz. Ama bu sağlık çalışanlarına sözden başka, teşekkürden başka bir şey yapıldığını görmüyoruz. Ben bir iş insanıyım ve başarı gösteren çalışanlarımı hep takdir etmişimdir. Bolu Platformu tarafından maddi değeri olmasa bile ilk defa ilimizde sağlık çalışanları için böyle bir şükran programı yapıldığını görüyorum. Bu beni çok mutlu etmiştir. Çok güzel bir ekipten oluşan platformun başarıları daim olsun. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu dönemdeki üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsine uzun ömürler versin. Bu koronavirüs belasından onların sayesinde kurtulacağız inşallah.” şeklinde konuştu.



“İNŞALLAH YAPTIKLARIMIZ AHİRETTE KARŞIMIZA ÇIKAR”

Pandemi döneminde ilimizde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini toplayan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol ise, “Böyle bir şükran programında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu bildirerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu zorlu süreçte Bolu’daki sağlık ordusunun başında olmayı Allah bize nasip etti. İnşallah yaptığımız hayırlı hizmetler ahirette karşımıza çıkar. Bu sağlık ordusunun başında olduğum sürece çok övgüler aldık. Ben bütün çalışanlarımıza, gecesini gündüzüne katan personellerimize teşekkür ediyorum. Bizlere her türlü desteği veren tüm kesimlere ve bu özel programı düzenleyen Bolu Platformu üyelerine teşekkür ediyorum.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de , “Bolu Belediyesi olarak pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. Sağlık çalışanlarına ücretsiz araç tahsisleri yaptık. Sadece sağlık çalışanlarımıza değil vatandaşlarımıza bu süreç içerisinde birçok hizmette bulunduk. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Yaptıklarımız onların emeğini karşılamaz. Onların bu süreçteki özverilerine ben bizzat şahit oldum. Koronavirüse yakalandığım süreçte ve yoğun bakımda kaldığım süreçte seferber oldular. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bolu Belediyesi olarak Bolu Platformu’na da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki projelerinde belediye olarak destekçileri olacaklarımızı bildiriyorum” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde sağlık çalışanlarının ailelerinin sesi olarak , sağlık çalışanı yakınları Nil Peri Çalış ve Aslı Bahar Çelebi, izleyicilerle kendi duygularını paylaştılar.

Erhan Körçoban ve Zafer Yıldırım ise, koronaya yakalanarak hastalığı yaşamış vatandaşlar adına söz alarak sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

Bolulu ressam Gülfidan Hitit Biçer de Bulgaristan 'da yapılan yarışmada 1.olan eserini Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına hediye etti.

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sinem Usalan ise Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol’u resmettiği tablosunu Demirkol’a sundu.

Tören salonunun girişinde açılan, sağlık çalışanı çocuklarının yaptığı resimlerden oluşan sergi de davetlilerin beğenisini topladı.

İl ve ilçelerde görev yapan sağlık çalışanlarına Bolu Platformu Sosyal Sorumluluk Kurulu üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Nilüfer Ertem'in sunduğu şükran programı, günün anısına fotoğraf çekimiyle son buldu.