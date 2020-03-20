Sağlık çalışanlarından mesaj

Haber: Ceylan Beykoz

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi ülkemizde de yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasında son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ pozitif çıktı ve 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Ayrıca koronavirüsten dolayı ölen sayısı da 4’e ulaştı. Bu açıklamaların ardından Bolu’da bulunan hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları vatandaşlara sosyal medya aracılığıyla mesaj verdi. Gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam eden sağlık çalışanlarının vatandaşlara verdiği mesaj da “Biz sizin için buradayız, sizde bizim için evde kalın” ifadeleri kullanıldı.