Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesindeki sağlık kuruluşları, yemek yedikten sonra tabaklarda bırakılan ve çöpe gitmesi kaçınılmaz olan ekmekleri Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’na ulaştırarak, hem israfı ortadan kaldırıp, hem de hayvan severliğe önemli bir katkıda bulunuyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Muhammet Mustafa GÜRDAL, “İsraf değil mama olsun” sloganıyla yola çıkarak gıda israfını engellemek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek adına böyle bir çalışma içerisine girdiklerini ifade etti.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesindeki Merkez, Kadın Doğum ve Çocuk ile Köroğlu ünitelerinin yemekhanelerine asılan afiş ve broşürlerle sağlık çalışanlarına çağrıda bulunan hastane yönetimi, “Lütfen yemeğiniz bittikten sonra tabağınıza kürdan, peçete ve ıslak mendil atmayınız. Unutmayın artan yemeklerimiz hayvan barınağındaki küçük dostlarımıza gidecektir” mesajına yer verdi.