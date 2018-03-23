Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, İzzet Baysal Devlet Hastanesi, İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gerede Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları yaşlıları ziyaret ederek sohbet edip, düşüncelerini ve fikirlerini paylaştılar.

Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ve ekibi, Yaşlı Sağlığı Merkezinin düzenlediği etkinliğe katılarak Yaşlı Sağlığı Merkezinin faaliyetleri ve durumu ile ilgili bilgi alırken, yaşlılarla sohbet edip haftalarını kutladı. Merkezden hizmet alan yaşlılardan oluşan koro ile birlikte şarkılara eşlik eden İl Sağlık Müdürü Demirkol’a yazılan şiirin okunduğu esnada ve kara kalem resim çalışması takdim edilirken duygu dolu anlar yaşandı.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. M. Mustafa Gürdal ve ekibi de İzzet Baysal Vakıf Huzurevi’ndeki yaşlıları ziyaret ederek, yaşlıların güzel ve anlamlı anlar geçirmelerini sağladı.

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal Dilekçi ve ekibi de hastanelerinde yatan yaşlı hastalarla canlı müzik eşliğinde sohbet edip haftalarını kutladılar. B Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İrfan İlter ve ekibi, Gerede Gençlik Merkezi ile birlikte Esentepe Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulundular.

İlimiz sağlık tesislerinin Yaşlılar Haftasında yaşlılarla bir araya gelerek, sohbet edip pek çok etkinlikle haftalarını kutlamaları yaşlıları mutlu etmesinin yanı sıra büyük takdir topladı.