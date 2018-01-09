Haber: Aysun Beykoz

SAĞLIK-DER Başkanı Abdullah Abat ve beraberindeki Başkan Yardımcısı AİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural, yönetim kurulu üyeleri AİBÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr Yusuf Velioğlu ve AİBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Üyesi Yard. Doç. Dr. Muhammed Nur Öğün ve SAĞLIK-DER üyeleri Bolu Sağlık İl Müdür’ü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’u makamında ziyaret etti. Ziyarette yoğunlukla Bolu’ya yapılan sağlık alanındaki iyileşmelere değinildi. Fizik Tedavi Hastanesinin büyütülmesi, yoğun bakım ünitesinin yatak kapasitesinin ve personel sayısının artışına ve bunların halkımıza sağladığı faydalara değinen Sağlık İl Müdürü İlçelere yaptığı hizmetlerden de bahsetti. İlçe hastanelerimizdeki personel açığının kapandığını ve eksik ekipmanların tamamlandığını ifade etti. Başkan Abat ve heyetle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Tıp Fakültesi Dekanlığı ile şehir merkezindeki Kamu hastaneleri ve ünitelerinde entegre olarak çok daha hızlı ve kaliteli hizmetler yapılması konusunda yol haritası çizildi. Sağlık İl Müdürü DEMİRKOL Bolu da sağlık sektöründe birçok eksiğin giderildiğini açıklayarak ortak çalışmalarına devam ederek daha da iyi yerlere gelineceğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr Muhammed Emin Demirkol; Abdullah Abat ve heyetine gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti.