Sağlık dünyası bu sempozyumda buluştu

Haber: Esra Perçin

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Ebeler ve Hemşireler Derneği ve Fizik Tedavi Hastanesi ile beraber düzenlenen "Rehabilitasyon Hemşireliğinde Bakım Süreci Sempozyumu" ilimiz Bolu’da gerçekleştirildi. Sempozyuma İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Erdal Dilekçi, Ebeler ve Hemşireler Derneği Başkanı ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Sempozyumda buluşan sağlık çalışanları ayrıca bir aydır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde devam eden ebru çalışmalarının da sergisini yaptı. Sempozyumla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Demirkol, “Bilim ve sanat buluşması için emeği geçen bütün ekibime ve il dışından eğitime katkı veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.