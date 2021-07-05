Sağlık ekipleri her yerde!

Haber: Okay Özcan

Yeni normalleşme döneminde Bolu’da koronavirüs aşılama çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Bolu’nun en ücra köşelerine gidip aşılama hizmeti veriyor. İlimizin yüksek rakımlı yaylalarından biri 1700 rakıma sahip olan Mudurnu ilçesi Yazılar Yaylasında yaşayan vatandaşlara koronavirüs aşısı yapıldı. Ayrıca şehrin birçok noktasında aşılama hizmeti veren ekipler, Bolu’da 24 Haziran’dan bu yana 30 bin 975 kişiye aşı yaptı.

BOLU’DA 250 BİN 820

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre Türkiye’de, 5 Temmuz 10.41 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 35 milyon 980 bin 442, ikinci doz aşı 15 milyon 728 bin 145 oldu. Böylece doz miktarı 52 milyon 918 bin 908’e yükseldi. İlimiz Bolu’da birinci doz aşı sayısı 164 bin 246, ikinci doz aşı sayısı 80 bin 310, toplam 250 bin 820 doz olarak kayıtlara geçti.