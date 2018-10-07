Haber: Gönül Olutürk

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Mili Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile milli parklara sağlık ekibi ve ambulans projesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 7/24 görev yapacak olan ekipler sayesinde olası bir kaza ve ya yaşanacak bir sağlık probleminde ekipler şehir merkezinden gelerek vakit kaybı yaşanmayacak ve olaylara daha hızlı müdahale edebilme imkanı bulacak. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Yedigöller Milli Parkımız ile Abant Tabiat Parkımızda ziyaretçilerimize hizmet etmek üzere sağlık ekibi ve ambulans görevlendirilmiştir. Acil durumlarda kısa sürede müdahale imkanı sağlanacaktır. Sağlık İl Müdürlüğümüze ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.