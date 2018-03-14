HABER:Aysun Beykoz

Sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını coşkuyla değil, büyük bir endişeyle geçirdiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan; “14 Mart 1827” modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmekte ve o tarihten beri Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ancak ne yazık ki ülkemizde, özellikle son yıllardan artan hükümet baskısı ve yanlış sağlık politikaları yüzünden, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını coşkuyla değil, büyük bir endişeyle geçirdiğini bilmekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla birlikte; hastayı müşteriye, hekimi tüccara, hastaneleri ticarethaneye dönüştüren “performansa dayalı ücretlendirme” sistemine de son vereceğimizi belirtmek istiyorum. İnsanı yaşatmayı ve insan acısını azaltmayı, insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal ve onurlu mesleği büyük zorluk ve fedakarlıklarla yerine getiren, her zaman büyük bir özveriyle çalışan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyorum.

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