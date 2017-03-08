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08 Mart 2017 Çarşamba
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    • Sağlık Emekçileri Kadınlar Gününü Unutmadı

    Hak-İşe bağlı Öz Büro İş Sendikasının sağlık çalışanlarından oluşan kadın emekçileri dün İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

    08 Mart 2017 Çarşamba 14:03
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    Sağlık Emekçileri Kadınlar Gününü Unutmadı

    Haber: Kasım Şahin

    Sendikalı çalışanlar adına açıklamayı Öz Büro İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Türkan Dikmen yaptı. Dikmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Öz Büro İş Sendikası olarak bugün eş zamanlı, bütün rkiye'de 81 ilde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü etkin bir programla kutluyoruz.

    8 Mart, 1857 yılında New York'ta on altı saatlik çalışma süresi, düşük ücretler ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için kadınların verdiği mücadelenin başlangıcıdır. Bugün kanla ve gözyaşıyla sona eren şanlı mücadelenin yıldönümüdür.Bugün haksızlığa, kuralsızlığa karşı çıkmanın, sorunları dile getirmenin, çözüm istemenin günüdür. Bugün kadınların onurlu mücadelesinin hatırlanacağı gündür. Öz Büro İş; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, kadınların, eşitlik, adaletsizlik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsiyet ayrımcılığının sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi için verilen mücadelenin simgesi olarak görmektedir. 24 bin kadın üyesi olan Öz Büro İş Sendikası, bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için elinden geleni yapmaktadır. Öz Büro İş Sendikası olarak, kadınların çalışma hayatındaki varlığını önemsiyoruz. Karar alma mekanizmalarında kadınları daha fazla görmek istiyoruz, eşit işe eşit ücret alması ve kadının toplumda hak ettiği yeri bulması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kadına kalkan elin iflah olmayacağı düşüncesinden hareketle kadına yönelik şiddet cezalarının ağırlaştırılmasını istiyoruz. Ülkemizde çalışma yaşamında yeni bir kavram olmasına karşın iş hayatında sıklıkla karşılaştığımız Mobbing'in son bulmasını istiyoruz. Annesine, eşine, kız kardeşine,

    Kadın erkek tüm çalışanları köle gören taşeron uygulamasının derhal sonlandırılmasını istiyoruz. Taşeron uygulamasından daha kötü olan ÖSP'yi asla kabul etmiyor koşulsuz KADRO hakkımızın derhal verilmesini bekliyoruz.Ayrıca tüm çalışanların üzerindeki ağır vergi yükünün hafiflemesini, insan onuruna yaraşır bir ücretin insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle bu konuda meclisimizin gerekli düzenlemeyi yapmasını talep ediyoruz.. Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun.”

     

    Anahtar Kelimeler: Hak-İşe, Bağlı, Öz, Büro, İş

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