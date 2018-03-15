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15 Mart 2018 Perşembe
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    • “Sağlık emekçilerinin aylıkları iyileştirilmeli”

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bolu Şube Eş Başkanı Serdar Koçyiğit 14 Mart Tıp Bayramın da acil olarak karşılanması gereken taleplerini açıkladı.

    15 Mart 2018 Perşembe 11:31
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    “Sağlık emekçilerinin aylıkları iyileştirilmeli”

    Haber: Esra Öztürk

    Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında SES Bolu Şubesi Eş Başkanı Serdar Koçyiğit; Sağlık emekçilerinin ücretleri ve emeklilik aylıkları iyileştirilmeli, Sağlıkta şiddet yasa tasarısı ve fiili hizmet zammı yasa değişikliği önerisi bekletmeksizin yasalaşmalı, Sağlık alanında güvenlik soruşturmaları kaldırılmalıdır. Güvenlik Soruşturması Nedeniyle Ataması Yapılmayan Sağlık Emekçileri Görevlerine Başlatılmalıdır. Sağlık alanında yaşadığımız sorunların artarak devam ettiği, OHAL/KHK uygulamalarının  içerisinde 14 Mart Sağlık Haftası’na giriyoruz. Yıllardır her 14 Mart’ta sağlık emekçilerinin sorunlarını dile getirdik. Haklılığımız kabul edildi ve taleplerimize uygun düzenlemeler yapılacağına ilişkin sözler verildi. Ancak, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından 14 Mart dönemlerinde verilen sözlerin hiçbiri tutulmamıştır. 14 Mart’ta artık vaat değil, taleplerimizin acil olarak yerine getirilmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarının yıllardır temel ücretleri artırılmayarak çalışanlar Döner sermaye ve Nöbet ücretlerine mahkum edilmişlerdir. İlimizde de sağlık çalışanlarının iş yükü sürekli artmakta olup, fakat aldıkları Döner sermaye sürekli düşmektedir. Örneğin İzzet Baysal Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanları geçen yıl aldıkları Döner sermaye ücretinin  ancak bu yıl 3/1’ini almaktadırlar” diye konuştu.

    “YIPRANIYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

    Açıklamasının devamında Koçyiğit; “Ülkemizde sağlık emekçilerinin en az 40 yıldan bu yana dile getirdiği fiili hizmet zammı (yıpranma payı) konusundaki taleplerini dile getirdiği halde  bu sorunun çözülmemesi   yıllardır fiili hizmet zammından mahrum bırakılarak haksızlığa uğradıkları ortaya çıkmaktadır. 24 saat süreyle üretilmek zorunda olan hizmetin, gündüz mesaisi dışında da sürdürülmek zorunda olması nedeniyle, çalışanların fizyolojik, ruhsal ve sosyal yaşamlarının tehdit altında kaldığı, bozulduğu bilinmektedir. Bu düzensizliğe bir de hizmeti yönetenlerden kaynaklanan sorunlar eklendiğinde durum daha da içinden çıkılmaz hale gelebilmektedir. Sağlık emekçileri açısından, sürekli hastayla ve hastalıklarla ilgileniyor olmak, bir anlamda hastalarla ve hastalıklarla yaşıyor olmak çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Sağlık çalışanlarının çalışma ortamından kaynaklanan radyasyon, ısı, kazalar gibi fiziksel faktörler, Anestezik gazlar, Antiseptikler gibi kimyasal faktörler, bakteriler, virüsler gibi biyolojik faktörler, ergonomik faktörler, hastalar ve hasta yakınları tarafından yapılan saldırılar gibi doğrudan etki sonucu gelişen sağlık sorunları bulunmaktadır. Ayrıca, nöbet, vardiya, gün içinde çok fazla hasta görülmesi gibi aşırı iş yüklemesi, çalışma süresinin fazlalığı, aşırı fiziksel ve ruhsal yoğunluk, gebelik ve çocuk büyütmede sorunlar, ekibe uyumsuzluk, eğitim ve araştırma olanaklarında kısıtlılık, yabancılaşma gibi çalışma koşulları ve çalışma ortamının etkisi sonucu gelişen psiko-sosyal sorunlarda söz konusudur. Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, fiili hizmet süresi zammına ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Fiili hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. Maddesi’nde değişiklik yapılmasını içeren bir yasa değişikliği önerisini 2014 yılı Aralık ayında hazırlayıp meclise ve kamuoyuna sunduk. Geçmiş hizmet süresini de kapsayan yasa değişikliği önerisi bir an önce yasallaşmalıdır. Çalışma koşullarımızdan, yöneticilerin uyguladığı mobbinge kadar, güvencesiz çalıştırma biçimlerinden ücret eşitsizliğine kadar birçok sorunun yanı sıra OHAL’le demokrasinin askıya alınması toplumun da sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bir kez daha söylüyoruz; Bu 14 Mart’ta bir kez da halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının geleceği için mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sosyal, Hizmet, Emekçileri, Sendikası

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