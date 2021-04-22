Haber: N. HalidAltundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu’ya yapılan 17 hekim ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“EN İYİ SAĞLIK HİZMETİ VERMEK ADINA ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti İl Başkanı Güner, “AK Parti iktidarının başladığı 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana geçen süre zarfında ülkemiz, her alanda kalkınma hamlesi gerçekleştirerek 2023 hedefleri ile birlikte 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun şekilde yoluna emin adımlarla devam ediyor. İktidarımız döneminde sağlık alanında da adeta bir mucizeye imza atılarak ülkemiz, bölgenin sağlık üssü haline gelmiş bu alanda dünyanın gıpta ile baktığı bir noktaya ulaşmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin dört bir tarafında olduğu gibi Bolumuz’da da ‘sağlık her şeyden önemlidir’ diyerek vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli sağlık hizmetini verebilmek adına çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz” dedi.

“17 HEKİM BOLUMUZA HAYIRLI OLSUN”

Söz konusu hedefler doğrultusunda Bolu’ya 17 doktor ataması yapıldığının müjdesini veren Suat Güner, “Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) ataması ile ilimize 1 beyin cerrahi, 1 çocuk nöroloji, 1 yoğun bakım, 1 göz branşında olmak üzere 4 uzman hekim ile 13 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 17 hekim ataması yapıldı. Bolu’muzda göreve başlayacak olan hekimlerimize ve Bolulu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu atamalarda emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve milletvekillerimiz Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.