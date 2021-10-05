Sağlık İl Müdürlüğü, BAİBÜ’ye aşı standı kurdu

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 buçuk yıl eğitime uzaktan devam eden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri 4 Ekim Pazartesi günü 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılına yüz yüze olarak başladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, koronavirüs aşısını olmamış öğrenci ve personel için, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aktivite Merkezinde Aşı Standı kurulacağını açıkladı.

“TEDBİRLERE UYALIM HEP BİRLİKTE SAĞLIKLI KALALIM”

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Hafta içi her gün saat 12.00-15.00 arası Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aktivite Merkezinde Aşı Standı kurulacaktır. Tedbirlere uyalım hep birlikte sağlıklı kalalım” ifadelerine yer verildi.