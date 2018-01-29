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29 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Sağlık İl Müdürlüğü sitesinde yayınlandı

    T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Türk Tabipler Birliğinin yaptığı açıklamaya tepki Bolu İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinden yayınlandı.

    29 Ocak 2018 Pazartesi 12:18
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    Sağlık İl Müdürlüğü sitesinde yayınlandı
    Haber: Kasım ŞAHİN

    T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kınama açıklaması Bolu İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinden yayınlanarak, personele ve halka duyuruldu. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde işte o açıklama;

    Türkiye’nin Afrin bölgesinde “Zeytin Dalı Harekatı”nı başlattığı bir dönemde Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklama zamanlama olarak düşündürücü ve maksatlıdır.Sağlık çalışanlarımız yara sararken, Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı açıklama milletin ma'şerî vicdanında yara açmaktadır.

    Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör saldırılarına karşı milletimizin egemenliğini ve hayat hakkını savunmak için yapılan bu harekatın meşru müdafaa olduğu bütün dünya tarafından kabul edilmektedir.Meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nin bu açıklaması, sağlık çalışanlarının görüş ve hissiyatlarını yansıtmamaktadır.Savaş karşıtı açıklama yapılacaksa, binlerce kilometre ötelerden gelip, kardeş ve dost toprakları işgal etmek isteyenlere karşı yapılmalıdır.

    Halkın can güvenliğini gözeten beyanlarda bulunulacaksa, daha dün Kilis’te cami, Hatay’da Pazar yeri vuran terör örgütüne karşı beyanda bulunulmalıdır.Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye kucak açan Türkiye’ye karşı en ufak bir imada bulunmak hakkaniyete sığacak ve kabul edilecek bir aydın davranışı değildir.Sağlık camiası olarak bu açıklamaları kabul etmiyor ve kınıyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Anahtar Kelimeler: T.C., Sağlık, Bakanlığı, Yayınlanan, Türk

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