Sağlık İş Yönetimi Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Sağlık İş Sendikası Bolu İl Başkanı Harun Ceylan ile birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri Doğan Alıç, kentte sağlık alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti. Doğan Alıç düzenlediği bilgilendirme ve fikir alışverişi toplantıları ise sağlık işçileri tarafından büyük ilgi gördü. Bu toplantılar da işçilerin sıkıntılarını dinleyip çözüm önerilerinde bulunan yönetim kurulu üyeleri, birçok sağlık çalışanında taleplerini alarak gerekenlerin yapılacağını bildirdiler.

"BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri Doğan Alıç Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen toplantıda Sağlık-İş ve kendine dair, "Sahada sizlerin içerisinde olduğum için tüm sorunları görme fırsatım oluyor. Bugüne kadar hem 696'lı olsun, hem eski kadrolu olsun tüm çalışma arkadaşlarımızın karşılaştıkları zorlukları iyi bilen birisiyim. Bugün bir sendikacı olarak değil bir arkadaşınız dostunuz olarak burada karşınızdayım. Dolayısıyla çalışma hayatınızda ne gibi zorluklar varsa bunu sizlerden öğrenmek ve öğrendiklerimizi yukarıya bakanlıklara veya kanun koyuculara iletmek bizim boynumuzun borcudur. Ancak sorunlar bu şekilde çözümleniyor. Biz Türkiye Sağlık İş sendikası olarak 1961'den beri işçiye büyük hizmetler vermiş, bu yolda da katabildiğimiz ne varsa katmak için elinden geleni yapan büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

"BİLİRKİŞİLERİNDE OLUR RAPORU VERDİĞİNİ BİLİYORUM"

Alıç sözlerine şu şekilde devam etti, "2020 10. ayın 31'nde ne olacak? Bizim eski kadrolularımızın şuan yararlandıkları toplu sözleşmelerden yararlanacaksınız. Tabi aksi yönde bir kanun değişikliği olmazsa. Bizim mevcut toplu sözleşmeden yararlanmamız içinde davamız başlıyor. Bilirkişilerinde olur raporu verdiğini biliyorum. Eskiden taşeron diyorduk ben dahi ifade etmekte zorlanıyordum, şimdi ise herkese 696 KHK’LI olduk. Herkes bu konunun olumlu ve olumsuz yönlerini biliyor. Bizler için önemli olan bu çatı altında birlikte mücadele etmemiz. Burası Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane ve asıl ileri yardımcı işçi olarak çalıştığımız için bizim tek yürek olmamız lazım." “EMSAL KARAR OLACAK”

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Ambulans Sürücüsü olarak çalışan Hasan Öztürk adına Ankara İş Mahkemesine açtığı (%30) yüzdelik dilim emsal davasını kazandıklarını belirten Alıç bu kararın emsal teşkil edeceğini ifade ederek “Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Ambulans Sürücüsü olarak çalışan ve 02.04.2018 tarihide 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen üyemiz Hasan Öztürk adına sendikamızın açmış olduğu (%30) yüzdelik dilim emsal davası, “yüzdeliklerin dilimlerin 01.01.2019 tarihi itibari ile ödenmesi gerektiği yönünde üyemiz lehine sonuçlanarak kesinleşmiştir.” Bu karar KHK ile Kadroya geçen işçiler adına önemli bir kazanımdır. Emeğin ve alın terinin bedeli üyemize ve tüm işçilere hayırlı olsun. Öncelikle Sağlık Bakanlığına bağlı tüm işyerlerimize bu emsal kararımız ile üyelerimiz için ödeme talebinde bulunacaktır” dedi.

“AYRIMSIZ KADRO TALEP EDİYORUZ”

Ayrımsız kadro taleplerinin olduğunu ifade eden Alıç “2 Nisanda kadroya geçişi yapılmayan tüm çalışanların (HBYS, Şoförler, Yemekhane, Radyoloji Teknikerleri,Fizyoterapist %’de 70’ e takılanlar, Laboratuvar çalışanlarımız ve KİT’lere) ayrımsız kadro hakkının verilmesi ve ayrımsız Kamu Toplu İş Sözleşmesine dâhil edilmesini talep ediyoruz. Özellikle HBYS olarak çalışan arkadaşlarımız hastanelerimizde kilit rol taşımaktadırlar. Aynı odada biri eski kadrolu, biri 696 Khk’lı, biri taşeron ama hepside işçi. Hem özlük hakları, hem maaş, hem sözleşmeleri farklı. İş barışına aykırı bir durum söz konusu” ifadelerine yer verdi.

“İL SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Alıç, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol’a teşekkürlerini iletirken “Çözüm odaklı, sorunlara vakıf olduğu, çözüm odaklı yaklaşımı için kendisine çok teşekkür ederiz. Hastanelerimizde yaşanan genel sorunlarla ilgili kendisine iletme imkanı verdiği için müteşekkiriz. Görevinde başarılar dileriz” dedi.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Türkiye Sağlık İş Sendikası İl Başkanı Harun Ceylan şu ifadeleri kullandı; "Bugün Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri, Doğan Alıç ilimizdeydi. Onlar ile birlikte Bolu’daki kurumlarımızı ziyaret ettik. Çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını gündeme taşıdık ve onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Maalesef birçok zorlukla, çalışmalarımız devam ediyor. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçtik ama taşerondaki sıkıntıları yaşıyoruz. Hala taşeron gözüyle bakılıyor. Bu yolda çalışan arkadaşlarımız gerek çalışma ortamlarında gerek aldıkları maaş konusunda çok rahatsızlar. Aldıkları maaş ekonomiye göre çok az. Asgari ücret ile çalışıyorlar. Eşit ücret talep ediyoruz. "

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Sağlık çalışanlarının her zaman haklarını koruyacaklarını söyleyen Ceylan sözlerine şu şekilde devam etti, "Bir kamu kurumunda kesinlikle 696 KHK ve taşeron olmaması gerekir. Çünkü kamu kurumları daha ciddi ve tek sistem olmalıdır. Sağlık bakanlığı ise bu kurumlar arasında en önemli olanlarından bir tanesidir. Sağlık Bakanlığında danışmandan tut kurum amirine kadar insana hizmet eder. Bu yüzden sağlık kurumları önemlidir. Bu doğrultuda bizim çalışan arkadaşlarımız hem fiziki olarak hem ruhsal olarak kendilerini iyi hissetmeleri önemlidir. Kurumlarımızla çok verimli bir toplantı geçtiğini söyleyebiliriz. Değerli yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz sahada arkadaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Türkiye Sağlık İş sendikası 1961'den beri kamu da yetkili sendikadır. Biz her zaman işçinin yanında olmuş ve olacağız. "