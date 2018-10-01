Haber: Gönül Olutürk

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü, her gün binlerce kişinin yemek yediği belediye aşevinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Yaşlı sağlığı için işbirliğine giden iki kurum, aşevinden açılan stantta, 65 yaş üstü vatandaşların tansiyon ölçümlerini yaparak, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlikte, Sağlık İl Müdürlüğü personelleri tarafından yaşlılara alkol ve sigaranın zararlarından, düzenli yürüyüş ve dengeli beslenmeye kadar birçok konuda bilgilendirme yapılarak, erken teşhiste büyük önem taşıyan check up uygulaması için aile hekimliklerine davet edildi.