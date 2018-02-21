Haber: Kasım Şahin

Konu ile ilgili olarak Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ilimizde sağlık kurulu raporu almak isteyenlerin Alo 182’den ya da internet üzerinden Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile hastanelerimizden sağlık kurulu raporu randevusu alabileceklerini böylece kurul için gerekli olan iş ve işlemlerinin daha az sürede vakit kaybetmeden tamamlanabileceğini söyledi.

SAĞLIK KURULU İÇİN RANDEVU ALMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Demirkol; “Hastanelerimizden sağlık kurulu raporu almak isteyenlerin yapması gerekenler oldukça kolay. Telefon ile 182’yi aramak veya internetten MHRS sistemi ile randevu almak. Bu sayede vatandaşlarımız sağlık kurulu raporlarını daha kısa sürede, hızlıca alabilecekler.” diyerek sağlık kurulu raporlarının randevu sistemine geçişinin pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine vurgu yaptı.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ HİZMETE BAŞLADI

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Sigara Bırakma Polikliniği hizmet vermeye başladı. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hülya ENSARİ, “Hastanemizde Sigara Bırakma polikliniğimiz hizmet vermeye başlamıştır. Polikliniğimizde görevli uzman doktorlarımız haftada 2 gün sigarayı bırakmak isteyen başvuranlarımıza yardımcı olacaklar. Hekimlerimizden Uzm. Dr. Ahmet HERDEM, Pazartesi günleri 13:00-16:30 saatleri arasında; Uzm.Dr. Ebru PARLAK da Çarşamba günleri sabah 08:30-12:00 saatleri arasında hastalarımıza sigara bırakma polikliniğimizde hizmet verecekler. Başvuran hastalarımızın taleplerine göre poliklinik günlerini artırmayı hedefliyoruz.” dedi. ENSARİ, ayrıca hastaların telefonlarından 171’i tuşlayarak ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabileceklerini ve randevu alabileceklerini belirtti.