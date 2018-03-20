Haber: Gönül Olutürk

İlimizi Sağlık Mahallesi Çetin Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan zihinsel engelli kardeşler Fatma ve Hatice Karaman'ın dairesine sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odalarına dolan dumandan korkan kardeşler hemen üst katlarında yaşayan ablaları Huri Gültekin'in evine çıktı. Gültekin hemen olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Necati, Huri ve Beyza Gültekin ile engelli kardeşlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Necati Gültekin hastaneye gitmeyi kabul etmezken, diğer 4 kişi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle 3 katlı apartmanın ikinci katında hasar meydana geldi. Huri Gültekin'in, zihinsel engelli kardeşlerinin bakımını üstlendiği ve yakın olmaları için alt katına yerleştirdiği öğrenildi.