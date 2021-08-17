Sağlık merkezlerinde bakım ve onarım yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ÇAYCUMA KETEM, KOZLU SİVRİLER ASM, MERKEZ İNAĞZI ASM VE DEVREK EĞERCİ ASM BAKIM ONARIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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