Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer başkanlığında aybaşında başlayan İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları kapsamında bütçe görüşmeleri devam ediyor. Son oturumda İl Sağlık Müdürlüğü’nün bütçe sunumu yapıldı. Kurum adına sunum yaparak meclis üyelerini bilgilendiren İl Müdür YardımcısıCantürk Eyüp Kocalar, 2017 yılında kurum tarafından yapılan çalışmaları anlatırken, 2018 yılı için meclisten 265.000 TL. bütçe talebinde bulundu. Talep incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün bütçe talebi ile ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen rapor da görüşüldü. Rapora göre Müdürlüğe amatör spor kulüplerine yardım amacıyla 100.000 TL. bütçeaktarılması uygun görülürken, okullar için gerekli olan mini futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yapımı için gerekli ödeneğin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesi üzerinden karşılanmasının uygun olduğu belirtildi. Konu nihai kararın verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İl Genel Meclisinde Salı günü ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün bütçe talebi ele alınacak.