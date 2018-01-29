Haber: Kasım ŞAHİN

Son yıllarda doktora danışmadan kullanılan antibiyotik ilaçların, insan vücuduna verdiği zararlar T.C. Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlık hastaları ve vatandaşları bilinçlendirmek için hemen bir görsel hazırlattı.

Yapılan görselin üzerinde bir reçete üzerine; “1. Hekiminiz yazmadıkça, antibiyotik kullanmayın. 2. Talep etmeyin” uyarısının yanı sıra “Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun” ibaresine yer vererek, çok anlamlı bir uyarıda bulundu.

Vatandaşların antibiyotik kullanımı konusunda böylesine güzel bir uygulamaya imza atan Sağlık Bakanlığı vatandaşları ve hastaları bilinçlendirmeye çalıştı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, antibiyotik kullanımının çok ciddi bir konu olduğunu, komşudan komşuya, arkadaştan arkadaşa, hastadan hastaya kesinlikle antibiyotik kullanımı konusunda tavsiyede bulunmamalarını öneresinde bulundular.