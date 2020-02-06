Sağlık Müdürlüğünden corona virüs açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Sabah saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine giden ve Çin’de Yüksek Lisans eğitimi alan F.İ. isimli bir kişi, Çin’den geldikten sonra rahatsızlandığını belirterek hastaneye gitti. F.İ. adlı gencin hastaneye gitmesinin ardından BAİBÜ Tıp Fakültesinde adeta kırmızı alarm verildi. Corona virüs şüphesi sebebiyle Çin’den 15 gün önce Türkiye’ye geldiği öğrenilen 22 yaşındaki F.İ. isimli genç temas izolasyonuna alındı.

“CORONOVİRUS LEHİNE BİR BULGU SAPTANMAYAN HASTAMIZ”

Olayın basına yansımasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Corona virüs şüphesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemize hafif öksürük yakınmasıyla başvuran bir T.C. vatandaşımız, 1 hafta önce Çin’den ülkemize gelmiş olması nedeniyle tedbir amaçlı olarak Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu öntanısıyla yatırılmıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan rehber çerçevesinde vatandaşımızdan alınan örnekler, Bakanlığımızın laboratuvarına gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan ve coronovirus lehine bir bulgu saptanmayan hastamız, tamamen tedbir amaçlı olarak dikkatle takip edilmektedir.”