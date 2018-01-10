Haber Esra ÖZTÜRK

Hizmet Belediyeciliğinde halka hizmeti görev edinen Gerede Belediyesi,Göynük Belediyesi ve Yeniçağa Belediyesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde aylardır yatarak tedavi olmayı bekleyen hastalarilçelerinden servisler ilehastaneye taşınarak ayaktan tedavi imkanı sağlandı.

Bu kapsamda Mudurnu İlçe Hastanesi Başhekimliği tarafından da Bolu İl Sağlık Müdürlüğükoordinasyonunda organize edilen hastaların“Taşımalı Hasta Projesi” kapsamında 08.01.2018 tarihinde tedavilerine başlandı.

FİZİK TEDAVİ HASTALARI İÇİN “TAŞIMALI HASTA PROJESİ” İLE BEKLEMEYE SON

Göreve ilk geldiği günden beri Bolu’da hastaların sıkıntılarının giderilmesi için azami çaba sarfeden Bolu İl Sağlık Müdürü Yard. Doç Dr. M.Emin DEMİRKOL yaptığı açıklamada“Hem ilimize hem de çevre illere hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastalarının yıllardır en büyük problemi olan uzun süreli sıra beklemesinin önüne geçilmesi için bir dizi çalışma başlattık. Bunlardan biri olan “Taşımalı Hasta Projesi” iletedavi sırası bekleyen hastaların zaman kaybetmeden tedavilerine ivedilikle başlandı. Bu proje kapsamında Gerede ilçemizden 19,Yeniçağa ilçemizden 29, Mudurnu’dan 6 ve Göynük’ten 10 hasta olmak üzere toplam 64 hastanın tedavisine başlanarak hastaların mağduriyeti giderilmeye devam edecektir.Öncelikle Gerede Belediye Başkanı Mustafa ALLAR’a,Göynük Belediye Başkanı Kemal KAZAN’a ve Yeniçağa Belediye Başkanı Recai ÇAĞLAR’a, Mudurnu İlçe Hastanesi Başhekimliğine veözellikle İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Arzu ÖZKAN ve ekibine üstün çabaları için hastalarımız adına teşekkür ederim.” dedi.

Taşımalı Hasta Projesi ve fizik tedavisi için hastaların hastaneyi arayarak rahatlıkla bilgi alabileceğini ve projeden faydalanabileceğini belirten DEMİRKOL; ilimizde projelerinin artarak devam edeceğini,bu süreçte hasta memnuniyetini sağlama konusunda tüm ekibiyle büyük bir çaba ve gayret içerisinde çalıştıklarını belirterek yeni uygulamanın Bolu halkına hayırlı olmasını diledi.