banner133

banner101

10 Ocak 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sağlık Müdürlüğünden yeni bir proje

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni bir proje ile yıllardır giderek artan ve yaklaşık iki yıla yaklaşan yatış bekleyen hasta sıraları için yeni çözüm yolları bularak hastaların fizik tedavi imkanına ulaşmalarını kolaylaştıran bir proje gerçekleştirildi.

    10 Ocak 2018 Çarşamba 11:52
    Bu haber 618 kez okundu
    Sağlık Müdürlüğünden yeni bir proje

    Haber Esra ÖZTÜRK 

    Hizmet Belediyeciliğinde halka hizmeti görev edinen  Gerede Belediyesi,Göynük Belediyesi ve Yeniçağa Belediyesi ile yapılan işbirliği  çerçevesinde aylardır yatarak tedavi olmayı bekleyen hastalarilçelerinden servisler ilehastaneye taşınarak ayaktan tedavi imkanı sağlandı.

    Bu kapsamda Mudurnu İlçe  Hastanesi  Başhekimliği tarafından da  Bolu İl Sağlık Müdürlüğükoordinasyonunda organize edilen hastaların“Taşımalı Hasta Projesi” kapsamında 08.01.2018 tarihinde tedavilerine başlandı.

    FİZİK TEDAVİ HASTALARI İÇİN “TAŞIMALI HASTA PROJESİ” İLE BEKLEMEYE SON

    Göreve ilk geldiği günden beri Bolu’da   hastaların sıkıntılarının giderilmesi için azami çaba sarfeden Bolu İl Sağlık Müdürü  Yard. Doç Dr. M.Emin DEMİRKOL yaptığı açıklamada“Hem ilimize hem de çevre illere hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastalarının yıllardır en büyük problemi olan uzun süreli sıra beklemesinin önüne geçilmesi için bir dizi çalışma başlattık. Bunlardan biri olan “Taşımalı Hasta Projesi” iletedavi sırası bekleyen hastaların zaman kaybetmeden tedavilerine ivedilikle başlandı. Bu proje kapsamında Gerede ilçemizden 19,Yeniçağa ilçemizden 29, Mudurnu’dan 6 ve Göynük’ten 10 hasta olmak üzere toplam 64 hastanın tedavisine başlanarak hastaların mağduriyeti giderilmeye devam edecektir.Öncelikle Gerede Belediye Başkanı Mustafa ALLAR’a,Göynük Belediye Başkanı Kemal KAZAN’a ve Yeniçağa Belediye Başkanı Recai ÇAĞLAR’a, Mudurnu İlçe Hastanesi Başhekimliğine  veözellikle İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Arzu ÖZKAN ve ekibine üstün çabaları için hastalarımız adına teşekkür ederim.” dedi.

    Taşımalı Hasta Projesi ve fizik tedavisi için hastaların hastaneyi arayarak rahatlıkla bilgi alabileceğini ve projeden faydalanabileceğini belirten DEMİRKOL; ilimizde projelerinin artarak devam edeceğini,bu süreçte hasta memnuniyetini sağlama konusunda tüm ekibiyle büyük bir çaba ve gayret içerisinde çalıştıklarını belirterek yeni uygulamanın Bolu halkına hayırlı olmasını diledi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğüne, Bağlı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Basın Hayatı ”ndan …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YAŞAM ÇİZGİSİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PASSOLİG mi DEDİNİZ?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Adam Yerine Koymak
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MAHZUNİ YE SAYGI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BOZKURT – LOTUS OLAYI UNUTULMASIN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109