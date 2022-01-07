Sağlık Müdürlüğünün takdir toplayan uygulaması

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri sağlıklı nesiller yetiştirmek ve işitme sıkıntısı çeken öğrencilere erken teşhis koymak adına 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik testlere devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri,İlkokul 1. ve 2. sınıftaki çocukları işitme tarama testi yaparak öğrencilerin işitme engeli olup olmadığını kontrol etti. Çıkan sonuçlara göre ise işitme kaybı şüphesi olan çocuklar, referans merkezlere yönlendirilerek erken teşhis ile hem sağlık hem öğrenim açısından çocuğun kayıplarının önüne geçmek hedefleniyor.

Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tarama programı ile daha sağlıklı ve başarılı nesiller amaçlanıyor.