Sağlık Müdürü Demirkol uyardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde etkisini günden güne artıran Kovid-19 salgını ile ilgili İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Demirkol yaptığı açıklamada filyasyon sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Demirkol konuyla ilgili olarak, “Etkili filyasyon için sizin yardımınıza ihtiyacımız oluyor. Sağlık ekiplerimiz pozitifli hastamıza ulaştığından itibaren sürecin hızlı ve etkili yürümesi için lütfen filyasyon ekiplerimize yardımcı olunuz, temaslılarınızı açıkça bildiriniz. Temaslılarını olduğundan az söyleyenimiz de var; son 5 gününde iki sayfalık listeyi dolduracak kadar kişiye kurallara uygun olmadan temas edenimiz de var. Pozitifli olma ihtimalimiz her birimiz için yüksek olduğundan dolayı lütfen olabildiği kadar az kişi ile kurallara uygun bir şekilde temasta olunuz; maske, mesafe ve hijyen kuralına uyunuz. Lütfen, birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.