Geçtiğimiz hafta yeni bütçeler yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri yazmaya, ilgilileri uyarmaya çalıştım. Uyarılarım kısmen yerini bulsa da, asıl uyarmak istediğim üç önemli konuyu atlamam mümkün değil!

Bilindiği üzerine Bolu’da sağlık ve eğitim konularında hayırların Babası İzzet Baysal devlet adına gereğini yerine getirmiştir. Sağlık ve eğitimde hala devam eden, yaptıklarıyla doğumdan ölüme aldığımız her nefesimizde olan İzzet babamız inanılmazları başarmış, başarmaya devam etmektedir.

En önemli eserlerinden olan Tıp Fakültemiz yeni yeni kendine gelmeye, kaybolan imajını düzeltmeye başladı. Kötü yönetimin görevden alınmasıyla boğazına kadar olan borçlarını vatandaş olarak biz ödedik. Değişen teknoloji, yenilenen acili, palyatifi, yoğun bakım üniteleriyle çekim merkezi olma yolunda…

Özel sağlık kuruluşlarının il içinde ve dışında yaptığı yatırımları da biliyoruz. Yakında yeni özel hastanelerin gelmesi olasılığı da konuşulmakta!

Bundan sonrasında yapmamız gereken, Tıp Fakültemizde ve diğer fakültelerde çığır açacak eğitimi vererek doktor, sağlıkçı yetiştirmeliyiz.

Eğitim alanında da en önemli yatırımlar yine Rahmetli İzzet Babamız tarafından çözüldü. İnşaatı devam eden, bitmek üzere olan eğitim kurumlarıyla gurur duyuyoruz.

Buna karşılık, 6 kez değişen müfredatta da doğru olanları almamız gerekir. Kanaatim odur ki, Bolu eğitimde yapılaşmayı tamamlamıştır. Bu aşamadan sonra bize çok iş düşmektedir. Okul yapmak, okullar üretmek, sırf olsun diye gereksiz yatırımlar ülke ekonomine külfet olacaktır.

Valilik, milli eğitim müdürlüğü, öğretmenler, sendikalar, veliler, öğrenci temsilcileri, belediye ve diğer kurumlar oturup Bolu’yu yeniden planlamalarıdır. Planlamada hangi okul nerede, hangi okul nereye gerekli denklemini çözmeliyiz. Çocuklarımızın ulaşımından, yetişmesine, hayat derslerinden aydınlık yarınlarla ufuklar açmalıyız. Bu işler bir iki kişinin aklına bırakılırsa, yazık olur…

Eğitimin içini doldurmalı, çağdaş eğitimle birlikte bilgili öğrencileri hayata hazırlamalıyız. Ne kadar okul yaparsak yapalım, içi boş, eğitimden yoksun ve gerekli bilgi donanımı olmuyorsa bir anlamı olmadığını bilmeliyiz.

Camilerimiz konusunda da, doğru yere, doğru zamanda ve gerekli hallerde cami yapmalıyız. Daha evvel müftülük tarafından açıklandığı gibi, birçok camimizin kıblesi yanlışmış! Yaş kemale erdikten sonra bir eser bırakalım derken, bizden sonrakileri günaha sokmamalıyız. Osmanlı’nın cami yapılırken ortaya koyduğu çağcıl gerekçeyi uygulamalıyız. Sabah namazlarında dolan mahalle, sokaklarda uygun yere cami yapılmalı, 3-5 kişi istiyor diye dernekler kurup milletten para toplayıp günaha girmemeliyiz!

Devletin asli görevi olan eğitim, sağlık ve güvenlik konusu çözüldükten sonra, üretimi tetikleyecek işlere yönelmeliyiz. Aksi halde daha evvel köylerde yapılan ve şimdilerde harap halde olan sağlık evleri ve okulların halinden farksız olmayacaktır. Üretimi olmayan milletlerin gelecekleri de olmayacağını biliyorsunuzdur, sanırım…