Sağlık personeli bilgilendirildi



Haber: Ceylan Beykoz

Yapılan protokol çerçevesinde konularında uzman olan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli tüm personele yaklaşık 2 saat sürün Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım eğitimi verildi.

Verilen eğitimde olay yerine ilk gelecek olan sağlık ekiplerinin, delillerin kaybolması için titiz çalışma yapmaları, olay yerinin korunması için dikkatli olunmaları istendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, bir çok olaylar 112 sağlık ekiplerinin polisten önce olay yerine geldiklerini ve elde edilebilecek olan delillerin elde edilmemesi için, suçluların bulunmasında zorluk yaşatacaklarını bu yönde bilgilendirme yapıldığını açıkladılar.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021, 16:39