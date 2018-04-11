Haber: Aysun Beykoz

Programa Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural, sağlık kurumları yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol yaptığı açıklamada “Türkiye'de özellikle meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanserinin erken tanısı konusunda ulusal tarama programlarının olduğunu, yapılan tarama testlerinin KETEM’de, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezinde ÜCRETSİZ yapıldığını belirterek vatandaşlarıtarama testlerini yaptırmaya davet etti. Bolu protokolü hep birlikte KETEM otobüs durağını halkımızın kullanımına açarak bilinçlendirme adına atılan adımlardan biri olan bu çalışmanın faydalı olmasını dilediler. Katılımcılara, kanser farkındalığı broşürleri ve sabunlar dağıtıldığı etkinlikte “Sağlık personeli ve halk el ele, kanser sana güle güle”sloganıyla kapanış yapıldı.