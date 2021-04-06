Sağlık sektörü dijitalleşiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sağlık, Temizlik ve Kozmetik sektörü temsilcisi 15. Meslek

Komitesi, üyelerine yönelik E- Dönüşüm eğitimi gerçekleştirdi. EDM Bilişim Sistemleri Firması ile ortak şekilde gerçekleştirilen eğitime, 15. Meslek Komitesi Başkanı Davut Acunman, komite üyeleri ile sektör temsilcisi firmaların müdürleri katıldı. Acunman, eğitimde yaptığı konuşmada aralarında Bolu’nun da bulunduğu 6 il ile iletişimde olduklarını belirtti.

‘’BOLU’DAKİ KOMİTEMİZ İLE ORTAK ÇALIŞMA HALİNDEYİZ’’

15. Meslek Komitesi Başkanı Davut Acunman, sağlık sektörünün dijital dönüşümde önemli bir sektör olacağına vurgu yaparak: “E- ticaret büyük bir ilerleme kaydederken mevcut sektörlerinde e-dönüşüm yolunda geri kalmamaları büyük önem arz ediyor. Dünya dijitalleşirken artık kağıt kullanımı da ciddi oranda azalıyor ve e-dönüşüm ile birlikte işler daha kolay, hızlı şekilde çözümlenebiliyor. Ülkemizde milyonlarca insana ederek milyarlarca lira potansiyele sahip olan sağlık sektörü e-dönüşüm sürecinde kısa sürede büyük yol kat edecektir. SATSO 15. Meslek Komitesi olarak üyelerimiz başta olmak üzere sektörümüzü temsil eden işletmelerimizin e-dönüşüm süreçlerinde yanlarında olacağız. Üyelerimizin dijital dönüşüm yolunda atacakları adımları önemsiyoruz. Bolu, Karabük, Zonguldak, Kocaeli, Düzce ve Bartın illerindeki eş komitelerimiz ve sektör temsilcilerimiz ile sürekli iletişim halinde ve ortak çalışmalar içerisinde sektörümüzün gelişimi ve değişimi için öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.