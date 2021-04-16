Sağlık sektörü ’nün online toplantısı

Haber: Aysun Beykoz

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sağlık, Temizlik ve Kozmetik Ürünleri sektörü temsilcisi (SATSO) 15. Meslek Komitesi, çevre illerdeki odalarda faaliyet yürüten eş komiteler ile birlikte toplantılara devam ediyor. Bu kapsamda SATSO 15. Meslek Komitesi öncülüğünde, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi, Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak bir online toplantı gerçekleştirildi. Yapılan online toplantıyailimizden, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatma LebibeÖzçağlar, Meclis Üyesi Erhan Özdemir ve 6. Meslek Komitesi Başkanı Fatma Nuray Namdar katıldı.

Sektörde tıbbi atık sorununa değinen Meclis Üyesi Erhan Özdemir, “Sektörde tıbbi atık sorunu var. Ürünleri iki birim fiyata alıyorsak tıbbi atık olarak vermek için dört birim fiyat çıkmaktadır. Ülkemizde diyaliz hizmeti veren firmalar büyük büyük mağduriyet yaşıyorlar. Sektör, zamları uzun süre aralıklarla ve büyük uğraşlar vererek alabiliyor” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Fatma LebibeÖzçağlar ise söz alarak sorunların ortak olduğuna ve çözüm yolunda tüm işbirliği sürecine hazır olduklarını dile getirdi.