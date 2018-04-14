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    • Sağlık sektöründe Bolu’ya taze kan

    Türkiye'de sağlık alanında lider olan Sağlık Kurumlarımıza, Sağlık Bakanlığından son olarak 17 doktor, 18 sağlık personeli ve bir de eczacı atandı. Son yapılan atamalarla Bolu'da ihtiyaç olan birçok eksik de tamamlanmış oldu.

    14 Nisan 2018 Cumartesi 22:38
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    Sağlık sektöründe Bolu’ya taze kan
    Haber: Aysun Beykoz

    Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Yüz akımız olan Bolu Sağlık Sektörümüz, gururla ifade etmek istiyorum ki hem fiziki anlamda hem de personelin verdiği hizmet anlamında bölgemizin ve hatta Türkiye'nin ilk sırada yer almaktadır. Buna karşılık yine de eksik olan doktor ve sağlık personelimiz de mevcuttu ve Sağlık Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler sonrası bu eksiklerimizi de tamamlamış olduk. Son yapılan atamayla; 6 Uzman Tabip Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanemize, 1 eczacı, 1 Tabip ve 5 Uzman Tabip Gerede Devlet Hastanemize, 1 diş Tabibi Mengen Devlet Hastanemize, 1 Tabip Mudurnu Devlet Hastanemize ve 2 Uzman Tabip de AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültemizde görevlendirilmek üzere atanmıştır. Ayrıca İlimizdeki;AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Gerede ve Mudurnu Devlet Hastanelerinde görevlendirilmek üzere de 18 sağlık personeli atanmıştır.Sağlık Bakanlığımızın yaptığı atamalarla Bolu sağlık sektörünün gücüne güç katılmıştır. Bu atamaların gerçekleşmesinde bizlere destek olan başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan'a, Bolu Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Ali Ercoşkun'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bir teşekkürü de; İl Sağlık Müdürümüz Doç Dr. Muhammed Emin Demirkol nezdinde özverili çalışmalarından dolayı Hastanelerimizin Başhekimlerine, İdare Personeline ve tüm sağlık çalışanlarına etmek isterim" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiyede, Sağlık, Alanında, Lider, Olan

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