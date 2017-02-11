HABER: Faruk ÇİDEM

Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık Sen'in Bolu İl Divan toplantısı Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in katılımıyla Bolu'da gerçekleştirildi. Toplantda referandum süreci ile ilgili sendikalarının tavrını açıklayan Genel Başkan Metin Memiş, "Memur-Sen ailesi olarak bu ülkenin en zor dönemlerinden hep inisiyatif aldık, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk" dedi.

"Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz"

Ülkenin ve milletin geleceği için referandum sürecinde 'Evet' diyeceklerini ifade eden Memiş, "kutuplaşma ve kamplaşma yapmadan görüşümüz, düşüncemiz, ideolojimiz ne olursa olsun bir tarafa bırakarak bu ülkenin geleceği için hep beraber kapı kapı, ev ev dolaşıp, arkadaşlarımızı ikna ederek milletin iradesinin sandığa yansımasını sağlayarak ülkenin geleceğinin inşa edilmesinde Sağlık Sen ailesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Önümüzdeki süreçte meydanlara inmenizi, kimin ne dediğine aldırmadan bu ülkenin bir ferdi olarak, ne katkı sunabilirsek bunu sunmanın mücadelesini vermenizi arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

"Terörle mücadeleyi baltalamamız lazım"