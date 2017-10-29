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29 Ekim 2017 Pazar
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    • Sağlık-Sen İstifa Etmelidir!

    Malum hükümet sıklıkla, deneme yanılma yoluyla birçok karardan geri adım atıyor. Bolu’da sağlık alanında yıllarca süren kavgaların bitimi, vatandaşlarımızı memnun etmişti. İl yönetimi ve başkanı olayın özünü öğrenip, ince bir dokunuş(tayin) ile sorunu kökten çözmiştü.

    29 Ekim 2017 Pazar 11:13
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    Sağlık-Sen İstifa Etmelidir!

    Huzursuzluk, dedikodu, yalan, dolan, talan yerini huzura bırakıp, tüm çalışanlar şevkle işe sarıldılar. Yıllarca arızalı olup çalışmayan asansöründen, tekerlekli sandalyesine, kapısından birimlerine, acil servisinden tomografi cihazına, yoğun bakım ünitesinden palyatif servisine kadar çok şey değişti. Değişim kaliteyi, kalite yenilikleri getirince, vatandaş da sağlıktaki birlik beraberlikten uçar oldular!

    KHB ilk başladığında çok güzel işlere imza attı. Kapatılmak istenen Devlet Hastanesi siyasi baskıyla da yeniden düzenlenerek hayat buldu. Başhekimliğe genç, idealist ve işini seven Muhammed Emin Demirkol getirildi. Başhekim hastanede barışı, sevgiyi ve huzuru tesis ederek, güzel bir hava yakaladı. Avrupa standartlarına getirildi! Sorunsuz devam eden hastanemiz geçtiğimiz zarardan 1.6 milyon lira kara geçti. Başarı başta vatandaşlar olmak üzere siyasilerce alkışlandı.

    Muhammed beyin başarısı ve çalışkanlığıyla vatandaşlar tarafından sevilmesine, daha önemli noktalarda olmasına kadar uzandı. Bu kadar başarılı olan birinin yanında yöresinde çok insan yer almak istedi. Bütün bu başarılara rağmen siyasi olan sendikalar kendilerince bir şeyler yapmaya başladı. Sendikaların yaptıklarına aldırış etmeyen başarılı başhekim çalışmalarına devam etti.

    Başhekim çalışacak adam ayırımı yapmazken, sendika yönetiminden bazıları liyakatsız halde makama geldiler. Sendikada bal tutan parmağını yaladı! Diğer kurumlarda olduğu gibi sendika kurumları yönetiyor, astığı astık, kovduğu, sürdüğü kendilerinin nişanı oluyordu. Bu yaşananlar şimdiye özgü değil, hemen her sendikanın yaptığı işlerdi!

    Bunlar sıradan işlerdi… Asıl bu güne kadar yaşamadığım ama şahit olduğum bir konu var ki, tüyleriniz ürperecektir. Sendika il sağlık müdürü atamasına taraf olup, bakana kadar çıkarak müdür istekleri kısmen doğruydu. Fakat…, adaylardan birinin kızı ile çekilmiş fotoğrafını bakanın önüne koyarak dostu denmesi ahlaksızlığın, terbiyesizliğin, aşağılık olmanın ta kendisidir. Belden aşağı vurmanın ne anlama geldiğini hepimiz biliriz. Bu yapılan belden aşağı vurmak değil, şerefsizliktir. Kim olursa olsun, öz kızı ile yakıştırmanın din ile ahlak ile namus ile şeref ile bağdaşır yanı yoktur. Sizin bu kadar küçüleceğinizi düşünmek bile bana zül veriyor. İnanın bu yaptığınızı aklım almıyor.

    Sizin yalandan sosyal medya üzerinden yaptığınız çağrıların gerekçelerini iyi biliyorum. Hepiniz koltuklarınızın derdindesiniz! Eskiye dönen sistem sizi koltuklarınızdan edecektir. En basit örneği, Satılmış yada Salih denen müdürün gasilhanede görevli olduğunu iyi bilirim. Ayrıca din adamı olduğunu ve vurulduktan sonra raporu bitmesine rağmen evinde çalışmaya devam ettiğinin mesleği ile bağdaşmadığını kendisi anlatır sanırım.

    Yalandan Muhammed Beye sahip çıkma toplantıları “timsah gözyaşları” olup, kendilerinin gerçek yerlerine gitmemeleri adına yapılmıştır. Sendika başkanı ve yönetici beyler, Muhammed Beye sahip çıkan vatandaşlar, basın ve iktidarı, muhalefetiyle tüm siyasiler vardır. Herkes işine baksın ve boyundan büyük işlere kalkışmasınlar!

    Hele hele bakanın önüne konulan fotoğraf sizin bitişinizin ve aslında kendiniz tanımlayan fotoğraf olduğudur. Şimdi yapmanız gerek, bu işi daha fazla uzatmadan hemen istifa etmenizdir. Unutmayın ki, istifa onurlu insanların kullandığı mekanizmadır…

    Anahtar Kelimeler: Malum, Hükümet, Sıklıkla, Deneme, Yanılma

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